31 марта, 17:30

Врач Подчиненова рекомендовала не покупать яйца к Пасхе на стихийных рынках

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

В преддверии Пасхи россиянам не стоит покупать яйца с рук или на стихийных рынках: в таких местах нельзя проверить их качество и безопасность. Об этом в беседе с ТАСС предупредила врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

При выборе яиц эксперт советует обращать внимание на срок выпуска, а при наличии видимых загрязнений мыть их перед варкой под проточной водой.

Для окрашивания, по словам медика, лучше использовать пищевые красители. При этом от фломастеров, маркеров и цветных ниток лучше отказаться, поскольку они не предназначены для контакта с пищей и могут вызвать отравление или аллергию.

В 2026 году минимальный набор продуктов к Пасхе обойдется россиянам в 522 рубля. В него входят готовый кулич, десяток яиц и красители. Как выяснили аналитики, средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.

На прилавках столичных супермаркетов появились пасхальные куличи

