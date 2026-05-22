Полиция урегулировала вопрос продления пребывания в РФ блогера Черкашина

Полиция урегулировала вопрос продления срока временного пребывания в России казахстанского блогера Ивана Черкашина. Об этом на своей странице в MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Черкашин посетил ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где ему рассказали о необходимости подать заявление о продлении срока пребывания в РФ. Блогер написал его прямо там.

Также ему предоставили подобную информацию о том, как получить миграционный статус, чтобы оставаться в России в течение длительного срока. Сотрудники полиции окажут блогеру содействие.

Ранее Черкашин рассказал, что ему может грозить депортация и запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет. Причиной, по его словам, стали ошибки при оформлении миграционных документов. Блогер переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году, устроился работать на завод и завел блог о своей жизни и работе.

После распространения информации в Сети данную ситуацию взяла на контроль миграционная служба МВД РФ.

