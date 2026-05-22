Режим ЧС регионального характера введен после удара ВСУ по Старобельску

Режим ЧС регионального характера введен после удара украинских военных по Старобельску. Об этом в мессенджере MAX сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь", – указал он.

По словам Пасечника, ситуация в городе остается сложной. Пока не установлено местонахождение 15 человек. МЧС России продолжает разбор завалов.

"Это страшная трагедия для всей республики. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – написал глава ЛНР.

Он уточнил, что все службы работают в усиленном режиме. Родители находятся в пункте временного размещения. Их обеспечили всем необходимым, также с ними работают психологи и врачи.

К оказанию помощи подключились общественники и волонтеры региона. В частности, народный фронт ЛНР доставил свыше двух тонн гуманитарной помощи и развернул несколько штабов поддержки. В свою очередь, партия "Единая Россия" организовала сбор крови для раненых.

Пасечник поблагодарил всех, кто не остается в стороне, а также Владимира Путина, правительство РФ, глав регионов и жителей всей страны за поддержку и готовность помочь республике в этот тяжелый момент.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя произошедшее, заявил, что подобные нападения запрещены международным гуманитарным правом.

"Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Что касается Украины, я хотел бы отметить, что мы с беспокойством следим за сообщениями о ночном обстреле здания колледжа и общежития в городе Старобельске <...>, в результате чего погибло и получило ранения множество людей, в том числе дети", – цитирует его ТАСС.

Дюжаррик добавил, что ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации опасной ситуации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа 22 мая. В момент обстрела в здании было 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 получили травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте. После случившегося Россия потребовала провести срочное заседание Совбеза ООН.