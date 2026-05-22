Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:40

Происшествия

51 человек эвакуирован при пожаре в жилом доме в Балашихе

Фото: МАХ"МЧС Московской области"

Более 50 человек эвакуированы при пожаре в жилом доме в Балашихе, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание зарегистрировали по адресу улица Строителей, дом 1. Подразделения Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали на место ЧП. По прибытии наблюдалось сильное задымление из окон и балконов на 19-м этаже. Специалисты были направлены на разведку очага пожара и поиск пострадавших.

Позднее пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы были спасены трое взрослых и один ребенок. Всего силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 51 человека, в том числе 10 детей. Для тушения огня привлекли 51 человека и 16 единиц техники.

Тем временем в Москве вспыхнул пожар в ресторане на Большой Никитской улице. В помещении загорелась вытяжка. К ликвидации возгорания были привлечены не менее 8 пожарных расчетов. Посетители смогли самостоятельно эвакуироваться, информация о пострадавших не поступала. При этом соседние здания работают штатно.

После мощного пожара в Белом Расте на складе остались тлеющие конструкции

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика