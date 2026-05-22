22 мая, 17:38

Le Monde: в резиденции Макрона прошли обыски

Фото: ТАСС/EPA/Tom Nicholson

В Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, прошли обыски, сообщает Le Monde.

По информации СМИ, обыск 21 мая провели два следственных судьи по финансовым делам Парижа. Расследование касалось присуждения нескольких государственных контрактов компании Shortcut Events. В последние годы она отвечала за организацию церемоний переноса останков выдающихся личностей в Пантеон с участием президента.

При этом прошлая попытка провести обыск не удалась – 14 апреля следователи из Национальной финансовой прокуратуры и отдела по борьбе с коррупцией обыскали Центр национальных памятников, офисы Shortcut Events и дома фигурантов дела, но в Елисейский дворец их не пустили. Охрана объяснила это статьей Конституции о неприкосновенности помещений, связанных с администрацией главы государства.

Ранее сообщалось, что судьи, которые ведут расследование в отношении социальной сети Х, могут выдать ордер на арест ее владельца, американского предпринимателя Илона Маска.

По словам прокурора Парижа Лор Беко, это будет сделано, если после расследования судьи решат, что подозрения переросли в достаточно веские обвинения для вызова Маска в уголовный суд, а он не будет реагировать на повестки.

