Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 05:42

Политика

Франция может запросить ордер на арест Илона Маска

Фото: ТАСС/AP/Godofredo A. VГЎsquez

Судьи, ведущие расследование в отношении социальной сети X, могут выдать ордер на арест ее владельца, американского предпринимателя Илона Маска. Об этом в эфире радио RTL заявила прокурор Парижа Лор Беко.

По ее словам, если по итогам расследования судьи придут к выводу, что подозрения переросли в достаточно веские обвинения для вызова Маска в уголовный суд, а он не будет реагировать на повестки, единственным законным способом обеспечить его явку станет ордер на арест.

Беко напомнила, что в настоящий момент расследование в отношении платформы X продолжается, им занимаются трое следственных судей. Прокурор также признала, что ведомство пока не получило ответ от Министерства юстиции США на запрос по данному делу, однако заверила, что по другим направлениям сотрудничество с американской юстицией налажено хорошо.

Ранее, в феврале 2026 года, прокуратура Парижа совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью провела обыск в офисах X во Франции. Следственные действия связаны с расследованием, начатым в январе 2025 года после жалоб на работу алгоритмов соцсети.

Кроме того, расследование касается претензий к чат-боту Grok, которого обвиняют в публикации материалов с отрицанием Холокоста и создании изображений сексуального характера с помощью искусственного интеллекта.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика