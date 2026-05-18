18 мая, 07:51

Синоптик Макарова: погода в районах Москвы отличается из-за застройки

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Климатические условия в районах Москвы могут значительно различаться из-за физико-географических особенностей и городской застройки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Москвичи иногда живут в совершенно разной погоде в разных районах столицы, прежде всего из-за физико-географических различий. Столица расположена на холмах, например, на юго-западе самые большие высоты, до 254 метров, а на юго-востоке самая низкая точка", – пояснила синоптик.

Более того, влияние на микроклимат оказывают также городская застройка и высокие здания. Они, в частности, создают так называемый эффект "острова тепла", из-за которого в темное время суток температура в самой столице может быть на несколько градусов выше, чем в Подмосковье.

"То есть по области ночью минус 10, а в центре – минус 6 градусов", – уточнила эксперт.

Вместе с тем Макарова добавила, что водоемы, парковые зоны, промышленные объекты и даже направление магистралей также формируют уникальный микроклимат.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил о более частых экстремальных погодных явлениях в столице в будущем. Он обратил внимание, что за последнее десятилетие их количество возросло на 20–40%. К таким феноменам эксперт отнес в том числе сильные ливни.

Такая ситуация, по словам метеоролога, является следствием глобальных климатических изменений, которые затрагивают не только Москву, но и всю Россию.

