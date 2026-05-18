Пригородные поезда Казанского направления МЖД следуют с отклонением от графика

Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют в сторону столицы с отклонением от графика. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Выяснилось, что утром 18 мая на перегоне Люберцы-1 – Перово состав, который следовал со станции Куровская до Москвы, внезапно остановился из-за технических неполадок. Однако после оказания помощи поезд продолжил движение.

В МЖД попросили у пассажиров прощения за доставленные неудобства. В настоящее время специалисты предпринимают меры для введения движения составов в график.

Ранее пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с отклонением от графика. Предварительно, состав, следующий из Подольска в Нахабино, совершил вынужденную остановку по техническим причинам на перегоне Красный Строитель – Царицыно.

Спустя время поезд продолжил движение. На время оказания помощи составы в сторону Москвы следовали по соседнему пути без остановок на участке Красный Строитель – Москворечье. Позднее в столичном Дептрансе пояснили, что движение было прервано в связи с повреждением токоприемника.

