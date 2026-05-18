18 мая, 14:55

ИКИ РАН: опасная группа пятен появилась на Солнце

Фото: nasa.gov

На Солнце появилась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые пояснили, что пятна расположены на обратной стороне звезды. За ними ведет наблюдение космический аппарат Solar Orbiter.

"Вспышки черпают энергию из магнитного поля Солнца, а поток и напряженность последнего, в свою очередь, прямо связаны с размером пятен. В результате самые сильные вспышки в истории без исключения происходили в активных областях рекордного размера", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с Земли новая область станет видна примерно через неделю. Еще через неделю она расположится напротив планеты, что считается наиболее опасным положением. За этот период центр может как полностью исчезнуть, так и набрать энергию.

Ранее ученые зафиксировали мощную вспышку M5.7 в новой активной области на Солнце. Сообщалось, что последовавший за этим выброс плазмы не затронет Землю, однако вскоре группа пятен окажется в зоне, которая может влиять на планету. Всего же 10 мая на звезде удалось зарегистрировать 11 обычных вспышек класса С.

