18 мая, 14:40

Политика

Киев нанес десятки ударов по Запорожской АЭС и Энергодару за сутки

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли десятки ударов по району Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее городу-спутнику Энергодару, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, город был отключен от электроснабжения на 11 часов, но специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии. Также он заверил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС находится под контролем.

"Система электроснабжения Запорожской атомной электростанции подразумевает десятки дней работы без внешнего электричества. Мы отработали всю систему", – пояснил он.

Лихачев также отметил, что количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается после перемирия, которое продолжалось с 8 по 11 мая. Вместе с этим из-за ударов стремительно растут радиационные риски. Он добавил, что на АЭС "Бушер" находятся сотни тонн ядерного топлива, а на ЗАЭС – 6 блоков "тысячных".

"Там тысячи тонн топлива, по самым скромным оценкам, где-то 2 600 тонн находятся непосредственно на территории станции. И, конечно же, в случае попадания целенаправленного, случайного в эту зону, особенно в хранилище, отработавшего ядерного топлива, возникают риски регионального масштаба", – заявил Лихачев.

Гендиректор "Росатома" подчеркнул, что неотъемлемой частью безопасности ЗАЭС являются социальная безопасность и люди, которые ее обеспечивают. Однако удары, направленные на инфраструктуру города – жилые микрорайоны, автобусные остановки, транспорт, перевозящий продукты питания, а также на детский сад, – представляют собой "раскачивание ситуации вплоть до катастрофического".

По мнению Лихачева, Европе в настоящее время потребуется приложить все усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг ЗАЭС, поскольку обстановка находится на грани, "за которой не будет возврата".

Переговоры РФ и МАГАТЭ по ситуации на станции запланированы на июль, но Лихачев считает, что они могут состояться раньше из-за обстановки вокруг ЗАЭС.

ВСУ 16 мая пытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. БПЛА упал возле энергоблоков. При падении беспилотник не сдетонировал, никто не пострадал.

На следующий день ВСУ обстреляли транспортный цех ЗАЭС. Повреждения получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки сотрудников. В результате ЧП никто не пострадал.

