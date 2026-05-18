18 мая, 13:30

Футболист "МЮ" Ибрагимов вошел в состав сборной России на товарищеские матчи

Фото: Getty Images/Danehouse/James Gill

Российский футболист Амир Ибрагимов, который играет за молодежный состав английского клуба "Манчестер Юнайтед", попал в окончательный список сборной России на предстоящие товарищеские матчи. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В апреле прошлого года 18-летний Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. В его активе также есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.

Всего в итоговый состав сборной России попали 32 футболиста.

28 мая российская сборная сыграет с Египтом на стадионе "Миср" в Каире. 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся в Волгограде с футболистами из Буркина-Фасо. За африканскую сборную, помимо прочих, сыграет форвард грозненского "Ахмата" Мохамед Конате.

9 июня в Калининграде сборная России сыграет с национальной командой Тринидада и Тобаго. Этот матч станет третьим выступлением национальной команды на "Калининград Арене". Ранее россияне принимали здесь Швецию и Казахстан.

