27 апреля, 14:31

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

28 мая россияне сыграют с Египтом на стадионе "Миср" в Каире. Египетская команда будет готовиться к чемпионату мира, где на групповом этапе выйдет против Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

5 июня сборная России встретится с Буркина-Фасо в Волгограде. С данной командой российские спортсмены уже встречались. За Буркина-Фасо на поле выступает форвард "Ахмата" Мохамед Конате.

На "Волгоград Арене" уже трижды проводились матчи национальной команды. Все они завершились в пользу России. В 2023 году здесь поражение потерпела Куба, в 2024-м – Сирия, а в ноябре 2025 года – Иран.

9 июня в Калининграде Россия сыграет с Тринидад и Тобаго. Это станет третьим матчем национальной команды на "Калининград Арене". Россияне принимали здесь Швецию и Казахстан.

Ранее Минспорт РФ утвердил приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, который начнет действовать с сезона-2026/27. Со следующего сезона командам РПЛ будет разрешено иметь в заявке не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться не более 7 легионеров.

Столичные ФК "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре РПЛ

