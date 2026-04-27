Посла Израиля вызвали в МИД Украины для вручения ноты протеста

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киев вызывает посла Израиля для вручения ноты протеста. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что дипломата ждут в ведомстве во вторник утром, 28 апреля. Причиной этого названо прибытие в порт Хайфы судна с зерном, которое, по утверждениям украинской стороны, было собрано в новых российских регионах.

В сообщении министра отмечается, что Киев намерен потребовать от израильской стороны "соответствующих действий" по этому поводу.

Ранее СМИ сообщили, что Украина пригрозила Израилю скандалом в случае, если Тель-Авив пропустит в порт Хайфы судно Panoramits с зерном с новых территорий РФ.

По данным журналистов, в случае прохода судна в порт Хайфы Киев пообещал применить в отношении Тель-Авива дипломатические и международные правовые меры. Особенно это коснется двусторонних связей.