Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссеры – Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Компания HBO выпустила новый трейлер третьего сезона сериала "Дом дракона". Ролик доступен на видеохостинге YouTube.

Продолжение традиционно будет состоять из восьми эпизодов. Премьера назначена на 22 июня. На экране зрители вновь увидят актеров Эмму Д’Арси, Мэтта Смита, Оливию Кук и Фабьена Франкеля.

Третий сезон, обещающий усилить напряжение, сразу начнется с легендарной морской битвы при Глотке. Он также станет связующим звеном с финальной для проекта четвертой частью.



Видео: youtube.com/HBO

Параллельно с разработкой "Дома драконов" HBO ведет работу над еще одним спин-оффом сериала "Игра престолов", который расскажет историю дома Таргариенов.

По словам топ-менеджера американского стримингового сервиса Франчески Орси, студия занимается сразу несколькими ответвлениями от основного сюжета сериала. Причем часть про Таргариенов она назвала перспективной, однако подробности сюжета не уточнила.