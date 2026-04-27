Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 апреля, 19:38

Культура

Компания HBO выпустила новый трейлер третьего сезона сериала "Дом дракона"

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссеры – Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Компания HBO выпустила новый трейлер третьего сезона сериала "Дом дракона". Ролик доступен на видеохостинге YouTube.

Продолжение традиционно будет состоять из восьми эпизодов. Премьера назначена на 22 июня. На экране зрители вновь увидят актеров Эмму Д’Арси, Мэтта Смита, Оливию Кук и Фабьена Франкеля.

Третий сезон, обещающий усилить напряжение, сразу начнется с легендарной морской битвы при Глотке. Он также станет связующим звеном с финальной для проекта четвертой частью.

Видео: youtube.com/HBO

Параллельно с разработкой "Дома драконов" HBO ведет работу над еще одним спин-оффом сериала "Игра престолов", который расскажет историю дома Таргариенов.

По словам топ-менеджера американского стримингового сервиса Франчески Орси, студия занимается сразу несколькими ответвлениями от основного сюжета сериала. Причем часть про Таргариенов она назвала перспективной, однако подробности сюжета не уточнила.

Читайте также


культуракиноза рубежом

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика