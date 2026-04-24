Социолог Синельников оценил прогноз о "демографической катастрофе" в мире

Мир ждет "реальная демографическая катастрофа", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Насколько оправданны прогнозы и реально ли избежать кризиса, разбиралась Москва 24.

"Тектонический характер"

Количество пожилых людей в мире увеличивается, тогда как численность населения трудоспособного возраста уменьшается. Такая ситуация может привести к "реальной демографической катастрофе", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".





Максим Орешкин замглавы администрации президента РФ То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит действительно тектонический характер, поэтому я даже употребил бы слово "катастрофа", потому что то, что происходит в мире, – это на самом деле реальная демографическая катастрофа.

Орешкин отметил, что падение рождаемости и сокращение числа детей временно облегчали нагрузку на экономику, но в ближайшее время тенденция изменится. По его прогнозу, к 2033 году баланс достигнет нижней точки, а затем давление на трудоспособных граждан начнет увеличиваться.

"Те тенденции, которые уже заложены, которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения", – уточнил политик.

По его словам, в 2046 году численность жителей Земли достигнет максимальной отметки, а затем пойдет на спад.

Ситуацию в демографии прокомментировал и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. На всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" он выразил мнение, что жители страны устали от запретительной риторики в этой сфере.





Сергей Новиков начальник управления президента РФ по общественным проектам Невозможно еще что-то запрещать. А особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи.

Новиков заявил, что рождение ребенка и так сопровождается стрессом и множеством трудностей. По его мнению, любые дополнительные запреты со стороны властей не приведут ни к чему хорошему, поэтому работать с аудиторией нужно мягко, без давления и запретов.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила в марте 2026 года, что рост рождаемости показали 18 регионов страны. По ее словам, властям удается "удерживать показатель рождаемости от существенного снижения".

Ранее акцент на демографии в стране неоднократно делал Владимир Путин. По его словам, эта тема останется национальным приоритетом России на годы вперед.

Причины и меры

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с Москвой 24 назвала ситуацию "демографическим вызовом" для страны.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если оправдывать это тем, что во всем мире такой кризис, и поэтому ничего не поделать, мы никогда из него не выберемся.

В качестве позитивного примера решения проблем удержания молодежи и повышения рождаемости она привела Ленинградскую область. В частности, для многодетных семей, претендующих на получение бесплатного земельного участка, ввели земельный сертификат на 450 тысяч рублей. Также местные власти приняли решение о региональном материнском капитале на каждого ребенка.

"Показательно, что количество многодетных семей в Ленинградской области за последние пять лет (с 2020 по 2025 год) выросло почти на 83%. Поэтому я не соглашаюсь с индифферентными заявлениями, что весь мир катится и мы вместе с ним. Пусть они катятся, а мы всегда будем выше", – отметила Останина.

Она уточнила, что в борьбе с демографическим вызовом "нужны чрезвычайные меры и мобилизация". Но не запретительная, а та, которая смогла бы подвигнуть граждан на создание семьи и рождение детей, заключила парламентарий.

В свою очередь, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что почти все демографические прогнозы предсказывают сокращение населения Земли.





Александр Синельников профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ По среднему варианту прогноза ООН (считается наиболее вероятным), это начнется в середине 2080-х годов, по худшему сценарию – в 2053-м. Рождаемость снижается во всем мире, и этот процесс не остановится сам собой ни в обозримом, ни в необозримом будущем.

Эксперт объяснил это тем, что в мире продолжают действовать факторы, которые негативно влияют на демографию. К ним он отнес урбанизацию – перемещение сельского населения в города, где рождаемость всегда была ниже. Он уточнил, что наиболее низкие показатели отмечаются в самых крупных мегаполисах, которые быстрее всего растут. Также Синельников упомянул продление сроков обучения: дети долго остаются на иждивении родителей (11 классов школы, во многих странах 12, а затем высшее образование), что для мам и пап бывает неподъемно.

"Кроме того, женщины стали работать практически наравне с мужчинами, и работающие женщины в большинстве случаев имеют одного-двух детей. Если только не проводится политика, создающая максимально комфортные условия для совмещения работы с материнством", – отметил он.

Эксперт пояснил, что вместе с тем резко повышаются и показатели демографической нагрузки (соотношение между численностью населения в пенсионном возрасте и численностью в трудоспособном возрасте). Многие объясняют это увеличением продолжительности жизни, но главный фактор – неполное замещение поколений, убежден он.

"Если в течение нескольких поколений в каждой семье будет рождаться только по одному ребенку, то у него, как правило, будет двое родителей и четверо дедушек с бабушками, а снижение смертности добавит еще и прадедов с прабабушками. Старение населения прежде всего проявляется там, где рождаемость давно низкая, а замещение поколений неполное", – рассказал Синельников.

Он отметил, что демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков.

"Многие люди предпочитают совместную жизнь без регистрации, которую почему-то называют гражданским браком (хотя гражданский брак – это, с точки зрения закона, официально зарегистрированный союз). Среди пар, живущих без регистрации, большая часть имеет либо одного общего ребенка, либо вообще ни одного. Чем меньше становится законных браков и чем больше так называемых гражданских, тем сильнее снижается рождаемость", – уверен специалист.

По его мнению, нужно возрождать традиционные семейные ценности, прививать населению уважение к институту законного брака и более осторожное отношение к разводу.





Александр Синельников профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Если один из супругов ведет себя "безобразно", другой не обязан терпеть, но, если муж бросает жену или, наоборот, просто потому, что чувства остыли, этот взгляд нужно пересматривать и объяснять молодежи со школы (и желательно также и в высших учебных заведениях). Появившийся курс семьеведения в школах – хороший шаг. Такого либерального отношения к разводу, которое существует в нашем обществе, быть не должно.

В целом он назвал правильной нынешнюю демографическую политику РФ (материнский капитал, льготная семейная ипотека, пособия на детей). Однако принятые меры могут воздействовать только на уже существующие супружеские пары, а не на создание новых и сохранение тех, которые уже есть. Таким образом, семьям надо помогать с момента регистрации и прежде всего в решении жилищного вопроса.

Однако без поддержки законного, прочного брака как основы семьи материальная помощь, в каких бы размерах она ни оказывалась, не будет иметь достаточного эффекта, заключил социолог.

