Социолог Синельников оценил прогноз о "демографической катастрофе" в мире

Мир ждет "реальная демографическая катастрофа", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Насколько оправданны прогнозы и реально ли избежать кризиса, разбиралась Москва 24.
"Тектонический характер"
Количество пожилых людей в мире увеличивается, тогда как численность населения трудоспособного возраста уменьшается. Такая ситуация может привести к "реальной демографической катастрофе", заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
Орешкин отметил, что падение рождаемости и сокращение числа детей временно облегчали нагрузку на экономику, но в ближайшее время тенденция изменится. По его прогнозу, к 2033 году баланс достигнет нижней точки, а затем давление на трудоспособных граждан начнет увеличиваться.
"Те тенденции, которые уже заложены, которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения", – уточнил политик.
По его словам, в 2046 году численность жителей Земли достигнет максимальной отметки, а затем пойдет на спад.
Ситуацию в демографии прокомментировал и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. На всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" он выразил мнение, что жители страны устали от запретительной риторики в этой сфере.
Новиков заявил, что рождение ребенка и так сопровождается стрессом и множеством трудностей. По его мнению, любые дополнительные запреты со стороны властей не приведут ни к чему хорошему, поэтому работать с аудиторией нужно мягко, без давления и запретов.
В то же время вице-премьер Татьяна Голикова заявила в марте 2026 года, что рост рождаемости показали 18 регионов страны. По ее словам, властям удается "удерживать показатель рождаемости от существенного снижения".
Ранее акцент на демографии в стране неоднократно делал Владимир Путин. По его словам, эта тема останется национальным приоритетом России на годы вперед.
Причины и меры
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с Москвой 24 назвала ситуацию "демографическим вызовом" для страны.
В качестве позитивного примера решения проблем удержания молодежи и повышения рождаемости она привела Ленинградскую область. В частности, для многодетных семей, претендующих на получение бесплатного земельного участка, ввели земельный сертификат на 450 тысяч рублей. Также местные власти приняли решение о региональном материнском капитале на каждого ребенка.
"Показательно, что количество многодетных семей в Ленинградской области за последние пять лет (с 2020 по 2025 год) выросло почти на 83%. Поэтому я не соглашаюсь с индифферентными заявлениями, что весь мир катится и мы вместе с ним. Пусть они катятся, а мы всегда будем выше", – отметила Останина.
Она уточнила, что в борьбе с демографическим вызовом "нужны чрезвычайные меры и мобилизация". Но не запретительная, а та, которая смогла бы подвигнуть граждан на создание семьи и рождение детей, заключила парламентарий.
В свою очередь, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что почти все демографические прогнозы предсказывают сокращение населения Земли.
Эксперт объяснил это тем, что в мире продолжают действовать факторы, которые негативно влияют на демографию. К ним он отнес урбанизацию – перемещение сельского населения в города, где рождаемость всегда была ниже. Он уточнил, что наиболее низкие показатели отмечаются в самых крупных мегаполисах, которые быстрее всего растут. Также Синельников упомянул продление сроков обучения: дети долго остаются на иждивении родителей (11 классов школы, во многих странах 12, а затем высшее образование), что для мам и пап бывает неподъемно.
"Кроме того, женщины стали работать практически наравне с мужчинами, и работающие женщины в большинстве случаев имеют одного-двух детей. Если только не проводится политика, создающая максимально комфортные условия для совмещения работы с материнством", – отметил он.
Эксперт пояснил, что вместе с тем резко повышаются и показатели демографической нагрузки (соотношение между численностью населения в пенсионном возрасте и численностью в трудоспособном возрасте). Многие объясняют это увеличением продолжительности жизни, но главный фактор – неполное замещение поколений, убежден он.
"Если в течение нескольких поколений в каждой семье будет рождаться только по одному ребенку, то у него, как правило, будет двое родителей и четверо дедушек с бабушками, а снижение смертности добавит еще и прадедов с прабабушками. Старение населения прежде всего проявляется там, где рождаемость давно низкая, а замещение поколений неполное", – рассказал Синельников.
Он отметил, что демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков.
"Многие люди предпочитают совместную жизнь без регистрации, которую почему-то называют гражданским браком (хотя гражданский брак – это, с точки зрения закона, официально зарегистрированный союз). Среди пар, живущих без регистрации, большая часть имеет либо одного общего ребенка, либо вообще ни одного. Чем меньше становится законных браков и чем больше так называемых гражданских, тем сильнее снижается рождаемость", – уверен специалист.
По его мнению, нужно возрождать традиционные семейные ценности, прививать населению уважение к институту законного брака и более осторожное отношение к разводу.
В целом он назвал правильной нынешнюю демографическую политику РФ (материнский капитал, льготная семейная ипотека, пособия на детей). Однако принятые меры могут воздействовать только на уже существующие супружеские пары, а не на создание новых и сохранение тех, которые уже есть. Таким образом, семьям надо помогать с момента регистрации и прежде всего в решении жилищного вопроса.
Однако без поддержки законного, прочного брака как основы семьи материальная помощь, в каких бы размерах она ни оказывалась, не будет иметь достаточного эффекта, заключил социолог.