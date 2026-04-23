Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 16:56

Общество

Орешкин назвал ситуацию в мире демографической катастрофой

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В мире растет доля пожилых людей, в том время как численность трудоспособного населения сокращается. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, назвав происходящее демографической катастрофой.

По его словам, прежние опасения о перенаселении теряют актуальность. Он отметил, что рост населения продолжается, но сопровождается стремительным старением общества.

Орешкин указал на снижение рождаемости и уменьшение числа детей, что временно снижало нагрузку на экономику. Однако уже в ближайшие годы ситуация изменится. Ожидается, что к 2033 году этот баланс достигнет минимума, после чего нагрузка на работающее население начнет расти.

В долгосрочной перспективе это приведет к увеличению доли пожилых и сокращению числа работников, поскольку малочисленные поколения детей будут постепенно замещать более крупные возрастные группы.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркивала, что в России удается сохранять уровень рождаемости, несмотря на общемировые тенденции. В марте прирост показали 18 регионов.

В частности, высокие положительные показатели зафиксированы в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях. Также в числе лидеров оказались Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чукотский автономный округ.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика