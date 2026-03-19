В регионах РФ расширен перечень мер поддержки для улучшения демографии

В регионах был расширен перечень мер поддержки для улучшения демографии, сообщили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Отмечается, что с 2025 года по национальному проекту "Семья" в 41 субъекте, где уровень рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского показателя, региональные демографические программы реализуются при федеральной финансовой поддержке.

Кроме того, с 2026 года возможные меры поддержки расширены еще одной дополнительной мерой. Речь идет о единовременной выплате в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Ранее Голикова заявила, что в России удается сохранять уровень рождаемости, несмотря на общемировые тенденции.

В настоящее время, по наблюдениям вице-премьера, высокие положительные показатели зафиксированы в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях.

Также в числе лидеров оказались Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чукотский автономный округ.

