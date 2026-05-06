Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 21:16

Экономика

Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В России впервые с августа прошлого года зафиксировано уменьшение цен. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен достиг 99,98%. При этом с начала месяца этот показатель составил 99,99%, а с начала года – 103,19%.

В результате за прошедшую неделю в стране выявлено небольшое уменьшение потребительских цен на уровне 0,02%. При этом с начала года общий уровень инфляции характеризуется как положительный. Он показывает рост в 3,19%.

Ранее Банк России отметил значительное усиление проинфляционных рисков в российской экономике. Они, в частности, связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике.

Влияние последнего фактора и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания привели к тому, что инфляция пока не успела стабилизироваться на низких уровнях, объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Из-за этого российская экономика пребывает в состоянии, когда перегрев спроса практически исчерпался, а инфляция еще не успела вернуться к низким значениям.

"Деньги 24": инфляция в России держится около нуля вторую неделю подряд

Читайте также


экономика

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика