Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию

В России впервые с августа прошлого года зафиксировано уменьшение цен. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен достиг 99,98%. При этом с начала месяца этот показатель составил 99,99%, а с начала года – 103,19%.

В результате за прошедшую неделю в стране выявлено небольшое уменьшение потребительских цен на уровне 0,02%. При этом с начала года общий уровень инфляции характеризуется как положительный. Он показывает рост в 3,19%.

Ранее Банк России отметил значительное усиление проинфляционных рисков в российской экономике. Они, в частности, связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике.

Влияние последнего фактора и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания привели к тому, что инфляция пока не успела стабилизироваться на низких уровнях, объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Из-за этого российская экономика пребывает в состоянии, когда перегрев спроса практически исчерпался, а инфляция еще не успела вернуться к низким значениям.