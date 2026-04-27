Орешкин заявил о непростой ситуации в российской экономике

В экономике России сложилась непростая ситуация по целому ряду факторов из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Кроме того, экономическому развитию мешают медленные структурные изменения и внедрение технологий. Вместе с тем Орешкин отказался связывать непростую экономическую ситуацию с интернет-ограничениями.

"Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику", – утверждает он.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Вместе с тем, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили паузы в процессе снижения ставки.

Кроме того, Банк России отмечает значительное усиление проинфляционных рисков в российской экономике. Набиуллина отметила, что они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике.