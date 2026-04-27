Новости

02:17

Экономика

Орешкин заявил о непростой ситуации в российской экономике

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В экономике России сложилась непростая ситуация по целому ряду факторов из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Кроме того, экономическому развитию мешают медленные структурные изменения и внедрение технологий. Вместе с тем Орешкин отказался связывать непростую экономическую ситуацию с интернет-ограничениями.

"Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику", – утверждает он.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Вместе с тем, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили паузы в процессе снижения ставки.

Кроме того, Банк России отмечает значительное усиление проинфляционных рисков в российской экономике. Набиуллина отметила, что они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике.

"Деньги 24": банки в РФ снизили ставки по вкладам

Читайте также


экономика

Главное

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

