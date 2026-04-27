Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
00:54

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии

Фото: depositphotos/denisismagilov

Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в префектуре Хоккайдо на севере Японии. Об этом сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков зарегистрирован в 30 километрах от города Обихиро с населением около 173 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 79 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась. Сообщений о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях пока не поступало.

20 апреля в Японии произошло еще одно землетрясение, которое изначально оценили на 7,5 магнитуды, однако позднее повысили до 7,7. Всего за землетрясением последовало по меньшей мере 6 афтершоков магнитудой до 5,4.

В стране объявляли угрозу цунами, действующую в отношении северо-восточных префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также южного побережья острова Хоккайдо.

Позже выяснилось, что в эпицентре землетрясения случился сдвиг земной коры примерно на 8 сантиметров из-за того, что толчки произошли на границе плит. Деформация земной коры произошла на обширных территориях на северо-востоке страны, в особенности в префектуре Иватэ.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика