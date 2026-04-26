Развожаев призвал жителей Севастополя вступать в отряд для обороны города от налетов ВСУ

Жители Севастополя могут присоединиться к мобильным огневым группам, которые вместе с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота участвуют в защите города от воздушных атак Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев в MAX.

В видеообращении он поблагодарил бойцов отряда "Севастополь", которые задействованы в составе мобильных огневых групп и принимали участие в отражении ночной атаки.

"Всех, кто имеет силы, желание и умение, призываю записывать в отряд "Севастополь", чтобы участвовать в защите города в мобильных огневых группах", – заявил он.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время информация о порядке вступления в подразделение будет опубликована в его социальных сетях, отметив, что город готов привлечь больше добровольцев для этой работы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотников, снаряженных металлическими шариками, в ночь на 26 апреля. В результате случившегося один человек погиб, еще четверо мирных жителей получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Обломки одного из дронов повредили городскую больницу, в кардиологическом отделении оказались выбиты два окна. Однако медучреждение уже работает в штатном режиме.

Вместе с тем после ночной атаки повреждения получили 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали над Севастополем 71 воздушную цель.