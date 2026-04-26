26 апреля, 19:50

Политика

Развожаев призвал жителей Севастополя вступать в отряд для обороны города от налетов ВСУ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Жители Севастополя могут присоединиться к мобильным огневым группам, которые вместе с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота участвуют в защите города от воздушных атак Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев в MAX.

В видеообращении он поблагодарил бойцов отряда "Севастополь", которые задействованы в составе мобильных огневых групп и принимали участие в отражении ночной атаки.

"Всех, кто имеет силы, желание и умение, призываю записывать в отряд "Севастополь", чтобы участвовать в защите города в мобильных огневых группах", – заявил он.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время информация о порядке вступления в подразделение будет опубликована в его социальных сетях, отметив, что город готов привлечь больше добровольцев для этой работы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотников, снаряженных металлическими шариками, в ночь на 26 апреля. В результате случившегося один человек погиб, еще четверо мирных жителей получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Обломки одного из дронов повредили городскую больницу, в кардиологическом отделении оказались выбиты два окна. Однако медучреждение уже работает в штатном режиме.

Вместе с тем после ночной атаки повреждения получили 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали над Севастополем 71 воздушную цель.

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

