Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 апреля, 21:09

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильных осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 09:00 28 апреля. В понедельник, 27 апреля, ожидается преимущественно мокрый снег. Местами прогнозируется его налипание на деревья и линии электропередачи, а также гололедица на дорогах.

Кроме того, с 09:00 27 апреля до 21:00 28 апреля в Москве и области также действует предупреждение, связанное с усилением западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Также, как сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ, в Москве возможен временный прирост снега до 7 сантиметров за сутки. По данным синоптиков, с 21:00 26 апреля до 21:00 27 апреля в отдельных районах ожидаются сильные осадки.

Кроме того, как рассказали ТАСС в метеоучреждении, на Первомай ожидается облачная погода с небольшими осадками и температурой воздуха до плюс 4–9 градусов. Ночью температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Также прогнозируется западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду.

Аналогичные погодные условия ожидаются и 30 апреля – облачная погода с небольшими осадками сохранится в регионе. Ночью температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, днем – от 3 до 8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в столице в период майских праздников ожидаются традиционные "климатические качели": 1 мая – холодная погода, 9 мая – более комфортная и теплая. В первые дни мая в Москве прогнозируется температура до плюс 12 градусов из-за холодных воздушных масс, которые сохранятся с конца апреля.

обществопогодагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика