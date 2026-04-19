Москвичей предупредили о волне холода перед майскими праздниками

Волна холода прогнозируется в Москве перед майскими праздниками. В столице также могут быть ледяные дожди, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины – это будет "битва" между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на три недели назад", – отметил он.

По словам синоптика, такая погода появится из-за противоборства скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, который дрейфует по Поволжью. Их взаимодействие усилит холодную тягу северных ветров, несущих из акватории Баранцева моря арктический воздух. В связи с этим температура в Москве окажется на 2–5 градусов ниже климатической нормы конца апреля, уточнил метеоролог.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности более чем на сутки в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 09:00 понедельника, 20-го числа.

При этом 20 апреля в столице может сформироваться снежный покров высотой около 1 сантиметра. В этот день циклон начнет отступать, однако теплее не станет. В ночные часы в некоторых районах образуется гололедица, а температура составит от 0 до плюс 2 градусов.

