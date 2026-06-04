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04 июня, 16:11

Наука

В "Роскосмосе" заявили, что стоимость турполета в космос составит 2 млрд рублей

Фото: 123RF.com/alteraposto

Стоимость туристического полета в космос на российском корабле на Международную космическую станцию (МКС) составит около 2 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это пока дорогая история <...> Стоимость – ракета, поделенная на количество участников. Обязательно должно быть 2 профессионала, потому что они могут направить, поэтому около 2 миллиардов рублей", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, в сферу космического туризма также входят поездки на промышленные предприятия отрасли. По словам Баканова, возможность увидеть вживую прожиг двигателя вызывает колоссальные эмоции.

Ранее сообщалось, что 24% из всех желающих стать космонавтами в России – это девушки. Самому младшему заявителю – 19 лет, самому старшему – 35 лет. Россияне подают заявления через "Госуслуги". До окончания приема заявок остался месяц. Всего документы на отбор в космонавты на сайте госуслуг заполнили уже 11 тысяч человек.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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