В "Роскосмосе" заявили, что стоимость турполета в космос составит 2 млрд рублей

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Стоимость туристического полета в космос на российском корабле на Международную космическую станцию (МКС) составит около 2 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это пока дорогая история <...> Стоимость – ракета, поделенная на количество участников. Обязательно должно быть 2 профессионала, потому что они могут направить, поэтому около 2 миллиардов рублей", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, в сферу космического туризма также входят поездки на промышленные предприятия отрасли. По словам Баканова, возможность увидеть вживую прожиг двигателя вызывает колоссальные эмоции.

Ранее сообщалось, что 24% из всех желающих стать космонавтами в России – это девушки. Самому младшему заявителю – 19 лет, самому старшему – 35 лет. Россияне подают заявления через "Госуслуги". До окончания приема заявок остался месяц. Всего документы на отбор в космонавты на сайте госуслуг заполнили уже 11 тысяч человек.

