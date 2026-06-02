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02 июня, 14:14

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"Роскосмос": среди желающих попасть в отряд космонавтов почти 25% – девушки

"Роскосмос" назвал число желающих попасть в отряд космонавтов девушек

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Почти четверть из всех желающих стать космонавтами в России – это девушки, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Россияне подают заявления через "Госуслуги". В первый раз для анализа информации о претендентах специалисты решили использовать искусственный интеллект.

"Кто подает заявления. 76% – мужчины, 24% – женщины. Самому младшему заявителю –19 лет, самому старшему – 35 лет", – рассказали в госкорпорации.

До окончания приема заявок остался месяц. По последним данным, документы на отбор в космонавты на сайте госуслуг заполнили уже 11 тысяч человек.

Пятый открытый отбор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. В нем могут принять участие все желающие, а не только сотрудники отрасли и военные летчики.

Космонавт должен быть в возрасте до 35 лет. Его рост – от 150 до 190 сантиметров, вес – от 50 до 90 килограммов. Человек должен обладать высокой психической устойчивостью, крепким здоровьем и физической выносливостью.

Кроме того, кандидат должен иметь высшее образование, работать по специальности по крайней мере три года. Также нужно владеть иностранными языками. В частности, английским.

Тех, кого отберут по анкетам, пригласят на следующий этап в Центр подготовки космонавтов. Претендентам там нужно будет пройти собеседование, медицинское обследование, сдать нормативы физической подготовки. Также им предложат выполнить тесты на соответствие профессиональной квалификации и образованию.

Ранее психолог раскрыла, как проходит отбор в космонавты. По ее словам, специалистам важно изучить личность кандидата, понять, насколько он может эффективно обучаться и работать. На этом этапе 50% претендентов отсеиваются.

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