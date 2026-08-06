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06 августа, 11:10

Шоу-бизнес

Дмитрий Губерниев сравнил Ольгу Бузову с дояркой на селе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев сравнил певицу Ольгу Бузову с дояркой на селе, "без всяких вторых смыслов", назвав ее настоящей труженицей. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Егором Кабаком.

Губерниев рассказал, что помирился Бузовой после конфликта в 2021 году, который произошел после поражения сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020. Тогда журналист вступил в словесную перепалку с артисткой и довел ее до слез.

"Бузова – другое. Это не факап, а было выстрадано и мной, и Ольгой. С той поры мы помирились. И "Карлсона" вместе читали, и песню записали в честь юбилея "Матч ТВ", – подчеркнул он.

Губерниев добавил, что они с певицей – "не разлей вода". Он признался, что относится к ней с огромным уважением.

Ранее Бузова заявила, что с детства следит за карьерой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Она отметила, что болела за аргентинца вместе с семьей еще в период его игры за "Барселону". Певица призналась, что всегда восхищалась его игрой.

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