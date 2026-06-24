Ольга Бузова рассказала, что снимала свой клип в доме Майкла Джексона

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подписчикам, что съемки клипа на ее песню "Хит-парад" проходили в доме Майкла Джексона. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети артистки.

По ее словам, она посетила один из принадлежавших певцу домов в Лос-Анджелесе в 2017 году. О том, что недвижимость находилась во владении Джексона, Бузова узнала от режиссера клипа.

Помимо этого, певица поделилась с поклонниками радостной новостью – ее выписали из больницы после полученной травмы колена. Она рассказала, что восстанавливается, и поблагодарила всех, кто интересовался ее самочувствием.

Бузова раздробила колено в результате падения в своей ванной. После операции ей наложили 40 швов. Некоторое время она передвигалась только в инвалидной коляске, но позже начала делать первые шаги на костылях.

Знаменитость планирует требовать денежную компенсацию от работников, которые делали у нее ремонт. По ее словам, в момент падения плитка разбилась, что указывает на некачественную установку.

