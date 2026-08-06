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06 августа, 11:10

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Врач Кашух: уже нарезанный продавцом арбуз может быть опасен

Россиянам посоветовали не покупать половинки арбузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Не стоит покупать половинки арбузов или плоды, надрезанные продавцом у прилавка, чтобы избежать рисков для здоровья. Об этом заявила RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"Чтобы снизить риски, важно выбирать целые, неповрежденные плоды, перед разрезанием тщательно мыть кожуру, а нарезанные куски хранить в холодильнике не дольше суток", – рассказала специалист.

Врач отметила, что энергетическая ценность арбуза небольшая: она составляет 30 килокалорий на 100 граммов. Ягода содержит калий и магний, полезные для сердца и нервной системы. Немаловажно, что арбуз содержит ликопин – антиоксидант, защищающий клетки от окислительного стресса.

По словам специалиста, конкретная норма потребления плода для взрослого человека без хронических заболеваний отсутствует. Она подчеркнула, что объедаться арбузом "до отказа" не стоит, так как это может вызвать нежелательные реакции со стороны организма.

При этом детям стоит начинать есть ягоду с маленьких порций – примерно 50 граммов. Затем объем можно постепенно увеличивать. Из-за высокого содержания нитратов в ранних партиях арбуз стоит покупать в разгар сезона.

Кашух добавила, что большое количество съеденного арбуза увеличивает уровень сахара в крови. Поэтому людям с диабетом стоит максимально ограничить употребление плода. Врач также указала на риски для больных мочекаменной болезнью: арбуз активизирует вывод жидкости из организма возможно движение конкрементов, поэтому таким пациентам нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева сообщила, что проверять спелость арбуза постукиванием не имеет смысла, так как люди воспринимают звук по-разному. Она посоветовала обратить внимание на внешний вид плода. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными.

В Москве открылись более 145 точек продажи арбузов и дынь

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