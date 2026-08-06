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06 августа, 10:54

Происшествия

Тигр убил смотрителя внесенного в список ЮНЕСКО заповедника в Таиланде

Фото: depositphotos/Jearud

Тигр напал на сотрудника тайского заповедника Хуайкхакхэнг, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и убил его. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Thaiger.

О случившемся стало известно после того, как 48-летний мужчина не появился на утренней встрече по работе. Тогда его коллега отправился на поиски и нашел мобильный телефон. Недалеко от обнаружил москитную сетку и следы волочения от животного, несущего добычу.

Вскоре спасатели заметили в 200 метрах от вещей тело погибшего. По предварительным данным, на сотрудника заповедника напал тигр. Специалисты считают, что мотивом мог стать не голод, поскольку вокруг есть много добычи, а тигры этого вида обычно не приближаются к людям.

После случившегося заповедник временно закрыли. Специалисты идентифицируют тигра с помощью камер и фотоловушек.

Ранее стало известно, что слон по кличке Дхурбе, который живет в Непале, убил двух человек в декабре 2012 года, а в июле 2026-го его жертвами стали еще два их родственника. Местный житель Шаничара Боте похоронил мать и отца после нападения слона в 2012 году. Через 14 лет тот же слон напал на дом Боте и затоптал его внука и невестку.

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