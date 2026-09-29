Онищенко не исключил возможность мутации вируса Эбола

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Вирус Эбола способен мутировать, и в настоящее время специалисты непосредственно изучают информацию о возможных вариантах его трансформации. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По последним данным ВОЗ от 24 сентября, в Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 7 733 подтвержденных случая Эболы, 3 732 заболевших умерли. Летальность составляет 48,3%, основной очаг заболевания находится в провинции Итури.

Онищенко отметил, что Эбола, как и любая другая вирусная инфекция, может мутировать. По его словам, для получения полной информации о вирусе и происходящих с ним изменениях необходимо получать данные непосредственно из эпицентра его распространения, поэтому специалисты работают с ним на месте распространения.

Ранее стало известно, что лихорадка Эбола в ДРК может распространиться на Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Эта вспышка вируса является самой масштабной за всю историю страны и может стать второй по величине за всю мировую историю.

На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма – Бундибугио – официально не лицензированы.