Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:31

Общество

Онищенко не исключил возможность мутации вируса Эбола

Фото: ТАСС/EPA/DANIEL IRUNGU

Вирус Эбола способен мутировать, и в настоящее время специалисты непосредственно изучают информацию о возможных вариантах его трансформации. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По последним данным ВОЗ от 24 сентября, в Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 7 733 подтвержденных случая Эболы, 3 732 заболевших умерли. Летальность составляет 48,3%, основной очаг заболевания находится в провинции Итури.

Онищенко отметил, что Эбола, как и любая другая вирусная инфекция, может мутировать. По его словам, для получения полной информации о вирусе и происходящих с ним изменениях необходимо получать данные непосредственно из эпицентра его распространения, поэтому специалисты работают с ним на месте распространения.

Ранее стало известно, что лихорадка Эбола в ДРК может распространиться на Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Эта вспышка вируса является самой масштабной за всю историю страны и может стать второй по величине за всю мировую историю.

На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма – Бундибугио – официально не лицензированы.

Читайте также


медицинаобщество

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика