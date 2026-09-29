Суд США постановил перенести заседание по делу российской ученой на 30 ноября

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Судебное разбирательство по делу россиянки Ксении Петровой в Массачусетсе затягивается: очередное заседание перенесено на два месяца вперед. Как стало известно ТАСС, федеральный окружной суд штата согласился сместить дату слушания с 29 сентября на 30 ноября.

Причиной отсрочки названа необходимость предоставить стороне защиты дополнительное время. Адвокатам Петровой, в частности, требуется проанализировать собранные доказательства, подготовить ряд процессуальных обращений и проработать возможные варианты развития дальнейшего судебного процесса. О достигнутой между сторонами договорённости о переносе говорится в постановлении суда.

Петрова была задержана в бостонском аэропорту в 2025 году. В ходе досмотра сотрудники пограничной службы обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. На допросе женщина пояснила, что сомневалась в том, нужно ли декларировать биологический материал при пересечении американской границы.

С июня прошлого года она находится на свободе – мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена, и теперь Петрова ожидает суда.

Известно также, что ранее она работала в Институте биологии гена Российской академии наук, а позже занимала позицию биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.