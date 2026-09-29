Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Происшествия

Суд США постановил перенести заседание по делу российской ученой на 30 ноября

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Cora Anderson

Судебное разбирательство по делу россиянки Ксении Петровой в Массачусетсе затягивается: очередное заседание перенесено на два месяца вперед. Как стало известно ТАСС, федеральный окружной суд штата согласился сместить дату слушания с 29 сентября на 30 ноября.

Причиной отсрочки названа необходимость предоставить стороне защиты дополнительное время. Адвокатам Петровой, в частности, требуется проанализировать собранные доказательства, подготовить ряд процессуальных обращений и проработать возможные варианты развития дальнейшего судебного процесса. О достигнутой между сторонами договорённости о переносе говорится в постановлении суда.

Петрова была задержана в бостонском аэропорту в 2025 году. В ходе досмотра сотрудники пограничной службы обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. На допросе женщина пояснила, что сомневалась в том, нужно ли декларировать биологический материал при пересечении американской границы.

С июня прошлого года она находится на свободе – мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена, и теперь Петрова ожидает суда.

Известно также, что ранее она работала в Институте биологии гена Российской академии наук, а позже занимала позицию биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика