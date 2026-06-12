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12 июня, 14:48

Политика

МИД РФ предупредил россиян об угрозе ареста в Таиланде по запросу США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

МИД РФ призвал граждан осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания или ареста по запросу США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что страна остается одним из мест, где США начали "охоту" на россиян. Вашингтон действует напористо и не обращает внимания на таиландские власти, подчеркнул МИД.

"Многие из задержанных сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием, психологическим давлением с целью склонения к признанию вины. Маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции", – говорится в заявлении.

В таких обстоятельствах МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Таиланд и избегать пересадок в местных аэропортах.

При поездах за рубеж необходимо иметь координаты и контактные данные загранпредставительств МИД РФ. Российские дипломатические и консульские работники продолжат оказывать помощь в защите соотечественников, добавило ведомство.

Ранее посольство России в США направило в Госдепартамент официальную ноту с требованием обеспечить россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому надлежащий режим содержания в тюрьме округа Орандж в штате Флорида. Им вменяют нарушение американского законодательства в области экспортного контроля.

Задержание Ивина и Ольшанского произошло 6 октября 2025 года в аэропорту Софии на паспортном контроле в связи с запросами Минюста США.

В декабре 2025-го Софийский городской суд санкционировал их экстрадицию в США. Решение было подтверждено апелляционным судом в феврале-марте этого года.

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