Глава Пентагона распорядился мобилизовать разведку США для защиты выборов от внешних угроз

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Министр обороны США Пит Хегсет подписал директиву, предписывающую задействовать весь потенциал военной разведки и киберкомандования для обеспечения безопасности избирательного процесса в 2026 году. Документ, опубликованный на официальном ресурсе оборонного ведомства, определяет защиту выборов от внешнего вмешательства в качестве приоритетной задачи.

В соответствии с меморандумом, глава Пентагона распорядился о полной мобилизации подконтрольных ему разведывательных ресурсов и партнерских связей. Цель – предотвращение иностранного влияния на избирательную инфраструктуру и создание условий, при которых ни один законный избиратель не столкнется с запугиванием, принуждением или страхом, исходящим от внешних сил.

Ключевые поручения Хегсета касаются Киберкомандования США и руководства вспомогательных разведструктур: им надлежит сосредоточиться на пресечении попыток иностранного воздействия на американские институты.

Кроме того, разведсообществу поручено усилить мониторинг и анализ угроз, направленных на электоральную инфраструктуру, а кибервоенные – действовать в плотной связке с Министерством внутренней безопасности США.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США по пять тысяч долларов, если его Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами конгресса по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября.