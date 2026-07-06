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06 июля, 14:03

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Kathmandu Post: в Непале слон убил четырех членов одной семьи за 14 лет

В Непале слон убил четырех членов одной семьи за 14 лет

Фото: 123RF.com/pichaitun

Слон по кличке Дхурбе, который живет в Непале, преследует одну семью уже 14 лет. Он убил двух человек в декабре 2012 года, а в июле 2026-го его жертвами стали еще два их родственника. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.

Местный житель Шаничара Боте похоронил мать и отца после нападения слона в 2012 году. Мужчина после случившегося переехал в другую деревню. Через 14 лет тот же слон напал на дом Боте и затоптал его внука и невестку.

"Мы раньше жили в Дропатинaгarе в районе Мади, но постоянный страх перед дикими слонами заставил нас все продать и переехать в Джагатпур. Мы думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас снова, ворвался в дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать", – поделился эмоциями мужчина.

Дхурбе живет в национальном парке Читван. Он стал нападать на деревни еще в 2010 году. За это время животное убило 25 человек, в том числе двух охранявших заповедник военных.

На зверя после первых нападений надели ошейник с геолокатором. Однако через какое-то время передатчик сломался.

Слона после нападений на людей в 2012 году пытались убить, но его не удалось поймать. Животному в 2019 году спилили бивни и прикрепили на него новый ошейник.

"Мы используем спутниковый ошейник для отслеживания передвижений этого крайне агрессивного самца", – рассказал сотрудник отдела информации и охраны парка Читван Абинач Тхапа Магар.

Он отметил, что в ночь убийства семьи Шаничаре Боте слон находился "точно в этом районе".

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