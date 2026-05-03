Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 10:52

Происшествия
Главная / Новости /

Sun: разъяренный слон убил человека в индуистском храме в Индии

Разъяренный слон убил человека в индуистском храме в Индии

Фото: 123RF.com/faabi

Разъяренный слон убил человека в индуистском храме Махавишну в индийском штате Керала. Об этом сообщает британское издание Sun.

По данным СМИ, животное привезли для участия в церемонии благословения. Слон хоботом пробил припаркованный легковой автомобиль, перевернул его на бок и возник клыки в дверь.

Журналисты рассказали, что животное крушило все в течение 2 часов. Слон также насмерть затоптал 40-летнего мужчину, который и пригнал животное к храму. При этом долгое время слон оставался рядом с телом человека, угрожая всем, кто пытался приблизиться, и препятствуя оказанию медпомощи, говорится в статье.

Уточняется, что еще один человек получил ранения, его госпитализировали. Животное смогли усмирить с помощью дротика с транквилизатором, после чего его привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем.

Издание указало, что похожий инцидент произошел в тот же день в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда. Там слон затоптал 25-летнего помощника дрессировщика. Человек скончался по дороге в больницу.

Ранее в Малайзии крокодил напал на 5-летнюю девочку, которая играла у воды. Инцидент произошел в районе Лахад‑Дату провинции Сабах. Очевидцы рассказали, что рептилия схватила ребенка и почти мгновенно скрылась. Свидетели не успели предпринять никаких действий и сразу после случившегося обратились к спасателям.

В Уганде бегемот атаковал лодку с туристами

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика