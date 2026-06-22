Россиян предупредили, что ChatGPT может ссылаться на мошеннические ресурсы

Фото: 123RF.com/prykhodov

Чат-бот с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT может перенаправлять пользователей на мошеннические ресурсы, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Фишинговые ресурсы появлялись в рекомендациях от ChatGPT как магазины по продаже вещей или мебели. Они копировали изображения, символику, описание товаров брендов. В ряде случаев предлагали скидки до 80%. Но на самом деле подобные сайты предназначены для хищения конфиденциальных данных и денежных средств.

По версии специалистов, злоумышленники начали специально распространять в Сети ложные сведения о поддельных сайтах с фальшивыми отзывами, использовать автоматически генерируемые сообщения для форумов и сведения для индексации.

"Цель таких действий – исказить обработку и сортировку информации алгоритмами искусственного интеллекта. В настоящий момент мошеннические сайты удалены из поискового индекса", – добавили в МВД.

Для безопасности полицейские призвали делать перекрестную оценку и сравнивать полученные сведения на других поисковых платформах. Кроме того, стоит искать первоисточники информации. В ряде случаев алгоритмы ИИ могут выдавать устаревшие или неактуальные данные.

В России с начала 2026 года выявили порядка 400 новых фишинговых сайтов, на которых предлагается купить фейковые подписки на нейросети. Эти сайты опасны мнимой легитимностью, так как для оплаты подписок нужно перейти в телеграм-бот, а не оставаться на ресурсе. Каждый месяц у крупных мошеннических сайтов может быть до 50–60 тысяч посетителей, и 1% из них становятся жертвами мошенничества.

