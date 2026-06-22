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22 июня, 17:38

Транспорт

Самолет рейса Гюмри – Москва вылетел из Махачкалы

Фото: depositphotos/Shebeko

Рейс DP-856 Гюмри – Москва вылетел из Махачкалы в сторону российской столицы. Для выполнения полета задействован резервный самолет, сообщила пресс-служба авиакомпании "Победа".

"По предварительной информации, на первоначально выполнявшем рейс самолете сработал один из датчиков. Экипаж действовал строго по инструкции, командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме в Махачкале. Посадка выполнена в штатном режиме, воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Пограничный контроль клиенты прошли в терминале аэропорта Махачкалы", – говорится в публикации.

Самолет, следовавший из Гюмри в Москву, подал сигнал бедствия 22 июня над Дагестаном. Затем борт начал снижаться и приземлился на запасном аэродроме в Махачкале.

По данным СК, инцидент произошел из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. В результате пострадавших нет. Правоохранители организовали доследственную проверку.

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