Борт "Победы" экстренно сел в Махачкале из-за ошибочного срабатывания датчика

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Борт авиакомпании "Победа" экстренно сел в аэропорту Махачкалы из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Самолет, следовавший по рейсу Гюмри – Москва, подал сигнал тревоги 22 июня в 11:24 над Дагестаном. В этот момент самолет находился в воздухе примерно час. После этого борт стал снижаться и сел на запасном аэродроме в Махачкале.

"В результате инцидента никто не пострадал. Махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

В пресс-службе "Победы" уточнили, что пассажиры рейса Гюмри – Москва вылетят в столицу на резервном самолете в 16:00 по московскому времени. Информация является пока предварительной.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии. На борту воздушного судна находился один пилот. В результате ЧП он не пострадал. По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура начала проверку.