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17 июня, 23:35

Происшествия

Самолет, подавший сигнал бедствия над Черным морем, приземлился в Сочи

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, который вечером 17 июня подал сигнал бедствия в небе над Черным морем, совершил посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.

Уточняется, что посадка прошла благополучно. Сообщений о пострадавших среди пассажиров не поступало.

По информации телеграм-канала Mash, у самолета отказал один из двигателей, в связи с чем было принято решение вернуться обратно в аэропорт вылета. Всего на борту самолета 125 пассажиров.

Boeing 737-800 совершал рейс Сочи – Архангельск, однако в какой-то момент самолет подал сигнал бедствия, пролетая над Черным морем. В Росавиации сообщили о технической неисправности на борту.

Экипаж самолета начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту Сочи, вырабатывая топливо.

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