17 июня, 23:35Происшествия
Самолет, подавший сигнал бедствия над Черным морем, приземлился в Сочи
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, который вечером 17 июня подал сигнал бедствия в небе над Черным морем, совершил посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что посадка прошла благополучно. Сообщений о пострадавших среди пассажиров не поступало.
По информации телеграм-канала Mash, у самолета отказал один из двигателей, в связи с чем было принято решение вернуться обратно в аэропорт вылета. Всего на борту самолета 125 пассажиров.
Boeing 737-800 совершал рейс Сочи – Архангельск, однако в какой-то момент самолет подал сигнал бедствия, пролетая над Черным морем. В Росавиации сообщили о технической неисправности на борту.
Экипаж самолета начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту Сочи, вырабатывая топливо.