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16 июня, 19:43

Транспорт

Вертолет впервые в истории совершил посадку у маяка Анива на Сахалине

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pilotmelnikov

Российский пилот впервые посадил вертолет у маяка Анива на Сахалине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на участника экспедиции и фотографа Вадима Махорова.

По его словам, экспедиция до Петропавловска-Камчатского началась с Сахалина через Курилы. Посадка у маяка прошла в штатном порядке – заранее были выбраны время и подходящая погода.

"Подобрали площадку, заранее знали, где камни и скалы, что безопасно сесть без риска", – поделился Махоров.

Он добавил, что пилот вертолета также подтверждал, что в целом в такой посадке не было ничего особенного.

Однако Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку наличию необходимой документации и соблюдению требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее вертолет "Еврокоптер" совершил жесткую посадку недалеко от поселка Архыз в Карачаево-Черкесии. Пилот в результате ЧП не пострадал, но вертолет получил незначительные повреждения. Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.

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