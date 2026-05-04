CBS News: самолет задел шасси грузовик при заходе на посадку в США

Самолет Boeing 767 из Венеции задел шасси грузовик пекарни при заходе на посадку в американском штате Нью‑Джерси. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на CBS News.

Инцидент произошел с бортом авиакомпании United Airlines в аэропорту Ньюарк.

Рейс смог благополучно приземлиться – ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали. Однако в результате ЧП стекло кабины грузовика лопнуло, а водитель получил порезы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Федеральное авиационное управление США (FAA) начало официальное расследование.

Ранее самолет с командой по пиклболу "Амарилло" потерпел крушение в городе Уимберли в США. В результате погибли пилот и четверо пассажиров.

По данным СМИ, незадолго до трагедии авиадиспетчер заметил, что самолет совершал необычные маневры, после чего исчез с радаров. В момент случившегося в районе аварии было облачно, а спустя время началась гроза.