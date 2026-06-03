Юрист Бурков призвал изучить идею оставлять ребенка с родственниками при потере родителей

В России предложили законодательно закрепить приоритетное право ребенка расти с родственниками, если стоит вопрос воспитания несовершеннолетнего в сиротском учреждении. В плюсах и минусах инициативы разбиралась Москва 24.

Сохранить семью

Приоритетное право ребенка воспитываться в родной семье необходимо закрепить в российском законодательстве. Для этого надо расширить список близких родственников и определить порядок их поиска, если несовершеннолетний оказался в детском доме, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 2 июня.





Мария Львова-Белова уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Важно установить приоритет сохранения семейного окружения для ребенка при проведении профилактической работы с семьями.

В качестве примера Львова-Белова описала случай, когда сирота оказался на воспитании у приемных родителей, несмотря на наличие прабабушки, которой исполнилось 64 года. С точки зрения закона такая ситуация может произойти, поскольку этот человек уже не входит в категорию близких родственников. Однако, по мнению омбудсмена, подобные ситуации не должны происходить и в решение этих вопросов необходимо включаться.

Также поиск родственников ребенка происходит "в ручном режиме", а должен начинаться автоматически при попадании ребенка в учреждение, подчеркнула омбудсмен.

"Практика показывает, что часто где-то есть тетя, которая не знает, что у нее где-то есть племянник, который находится в доме ребенка или в детском доме. И когда об этом узнают, когда мы их находим через соцсети и так далее, то этого ребеночка берут. Поэтому важно это закрепить законодательно, чтобы поиск родственников осуществлялся как положено", – сказала уполномоченный.

Кроме того, Львова-Белова обратилась к членам Совета Федерации с просьбой оценить, насколько эффективно на практике работает статья о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Она напомнила, что троекратное привлечение взрослых к ответственности может стать основанием для официального лишения родительских прав. При этом применение статьи возможно и в том случае, если ребенок пропустил школу, не выучил уроки и так далее.

Ранее опрос показал, что большинство россиян считают важным участие бабушек и дедушек в воспитании внуков. При этом 57% называют роль старшего поколения ненавязчивой помощью, а 42% – крайне необходимой поддержкой. Уверенность в важности участия бабушек чаще высказывали люди старшего возраста и респонденты с высшим образованием.

"Хотят маму и папу"

Предложение о закреплении приоритета сохранения ребенка в семье нуждается в тщательном изучении и анализе, отметил в разговоре с Москвой 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

По его словам, на данный момент законодательно установлен приоритет учета интересов ребенка для его воспитания и взросления. И преимущество нахождения несовершеннолетнего в семье "насколько это возможно" уже имеется в Семейном кодексе РФ (СК РФ), согласно статье 54. При этом общение ребенка с близкими родственниками и наоборот – их право.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Однако должен быть закономерный вопрос: насколько родственник сможет дать ту заботу и воспитание, которое будет соответствовать интересам несовершеннолетнего? В отличие от, например, потенциальной приемной семьи, которая предпринимает колоссальные усилия для получения статуса родителей. Для этого ей нужно предъявить отсутствие судимости, отсутствие решения суда, ранее запрещавшее становиться приемными родителями. Такие люди законно становятся семьей, и дети могут быть их наследниками.

По словам эксперта, в статье 123 СК РФ учтено, что при устройстве ребенка в семью должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

"Что касается возвращения ребенка обратно в семью из детского дома, вопрос очень индивидуальный и во многом зависит от интересов самого несовершеннолетнего и его мнения, а также качества воспитания, которое он сможет получить", – подчеркнул адвокат.

При этом детский и подростковый психолог Надежда Резенова в беседе с Москвой 24 отметила, что семья – это основа для ребенка. Именно там закладывается ощущение мира, убеждений о жизни, отношениях, правде и лжи.

"Ценности формируются в семье примерно до 8 лет. Все, что ребенок впитывает, становится для него базой. Это то место, где несовершеннолетний должен получить чувство безопасности и ощущение, что его любят, он значим, любим, важен, нужен", – рассказала психолог.

По ее словам, если забрать ребенка из семьи, он попадает в социальную структуру, где такую теплоту бывает сложно создать.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Все-таки есть родовые вещи – любовь, нежность, чувство сопричастности ("ты мой"). И очень важно, когда у ребенка в детстве закрывается базовая потребность принадлежать этому роду, семье. Поэтому хорошо, когда детей воспитывает какой-то близкий родственник, поскольку сохраняются близкие убеждения и форма жизни.

Когда ребенка изымают из семьи, это травмирующий опыт, повышающий тревожность в разы. Нарушается базовая безопасность, появляются недоверие, беспокойство: "Мне страшно совершать какие-то действия. А вдруг то, что у меня осталось, тоже заберут?" Возникает постоянное ожидание, что произойдет нечто плохое, а это прямая дорога к формированию тревожных расстройств, обратила внимание эксперт.

"И представьте, как такой человек будет потом строить свою семью? Он находится в ожидании тревоги, в то время как базовая потребность в безопасности лежит в основе всего. В связи с чем такие люди, например, могут даже зарабатывать меньше, чем способны, потому что выбирают синицу в руках, а не журавля в небе", – отметила психолог.

При этом вопрос, стоит ли отдавать ребенка в приемную семью, если родственники не особо благополучные, является непростым. В частности, педагоги из детских домов иногда делятся историями, что, несмотря на хорошее отношение к ребятам, при любом удобном случае некоторые все равно бегут домой. Поэтому сложно дать однозначный ответ, каждый раз это индивидуальная история, заключила Резенова.

