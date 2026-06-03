Юрист Бурков призвал изучить идею оставлять ребенка с родственниками при потере родителей

В России предложили законодательно закрепить приоритетное право ребенка расти с родственниками, если стоит вопрос воспитания несовершеннолетнего в сиротском учреждении. В плюсах и минусах инициативы разбиралась Москва 24.
Сохранить семью
Приоритетное право ребенка воспитываться в родной семье необходимо закрепить в российском законодательстве. Для этого надо расширить список близких родственников и определить порядок их поиска, если несовершеннолетний оказался в детском доме, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 2 июня.
В качестве примера Львова-Белова описала случай, когда сирота оказался на воспитании у приемных родителей, несмотря на наличие прабабушки, которой исполнилось 64 года. С точки зрения закона такая ситуация может произойти, поскольку этот человек уже не входит в категорию близких родственников. Однако, по мнению омбудсмена, подобные ситуации не должны происходить и в решение этих вопросов необходимо включаться.
Также поиск родственников ребенка происходит "в ручном режиме", а должен начинаться автоматически при попадании ребенка в учреждение, подчеркнула омбудсмен.
"Практика показывает, что часто где-то есть тетя, которая не знает, что у нее где-то есть племянник, который находится в доме ребенка или в детском доме. И когда об этом узнают, когда мы их находим через соцсети и так далее, то этого ребеночка берут. Поэтому важно это закрепить законодательно, чтобы поиск родственников осуществлялся как положено", – сказала уполномоченный.
Кроме того, Львова-Белова обратилась к членам Совета Федерации с просьбой оценить, насколько эффективно на практике работает статья о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Она напомнила, что троекратное привлечение взрослых к ответственности может стать основанием для официального лишения родительских прав. При этом применение статьи возможно и в том случае, если ребенок пропустил школу, не выучил уроки и так далее.
Ранее опрос показал, что большинство россиян считают важным участие бабушек и дедушек в воспитании внуков. При этом 57% называют роль старшего поколения ненавязчивой помощью, а 42% – крайне необходимой поддержкой. Уверенность в важности участия бабушек чаще высказывали люди старшего возраста и респонденты с высшим образованием.
"Хотят маму и папу"
Предложение о закреплении приоритета сохранения ребенка в семье нуждается в тщательном изучении и анализе, отметил в разговоре с Москвой 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.
По его словам, на данный момент законодательно установлен приоритет учета интересов ребенка для его воспитания и взросления. И преимущество нахождения несовершеннолетнего в семье "насколько это возможно" уже имеется в Семейном кодексе РФ (СК РФ), согласно статье 54. При этом общение ребенка с близкими родственниками и наоборот – их право.
По словам эксперта, в статье 123 СК РФ учтено, что при устройстве ребенка в семью должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.
"Что касается возвращения ребенка обратно в семью из детского дома, вопрос очень индивидуальный и во многом зависит от интересов самого несовершеннолетнего и его мнения, а также качества воспитания, которое он сможет получить", – подчеркнул адвокат.
При этом детский и подростковый психолог Надежда Резенова в беседе с Москвой 24 отметила, что семья – это основа для ребенка. Именно там закладывается ощущение мира, убеждений о жизни, отношениях, правде и лжи.
"Ценности формируются в семье примерно до 8 лет. Все, что ребенок впитывает, становится для него базой. Это то место, где несовершеннолетний должен получить чувство безопасности и ощущение, что его любят, он значим, любим, важен, нужен", – рассказала психолог.
По ее словам, если забрать ребенка из семьи, он попадает в социальную структуру, где такую теплоту бывает сложно создать.
Когда ребенка изымают из семьи, это травмирующий опыт, повышающий тревожность в разы. Нарушается базовая безопасность, появляются недоверие, беспокойство: "Мне страшно совершать какие-то действия. А вдруг то, что у меня осталось, тоже заберут?" Возникает постоянное ожидание, что произойдет нечто плохое, а это прямая дорога к формированию тревожных расстройств, обратила внимание эксперт.
"И представьте, как такой человек будет потом строить свою семью? Он находится в ожидании тревоги, в то время как базовая потребность в безопасности лежит в основе всего. В связи с чем такие люди, например, могут даже зарабатывать меньше, чем способны, потому что выбирают синицу в руках, а не журавля в небе", – отметила психолог.
При этом вопрос, стоит ли отдавать ребенка в приемную семью, если родственники не особо благополучные, является непростым. В частности, педагоги из детских домов иногда делятся историями, что, несмотря на хорошее отношение к ребятам, при любом удобном случае некоторые все равно бегут домой. Поэтому сложно дать однозначный ответ, каждый раз это индивидуальная история, заключила Резенова.