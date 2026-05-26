Эксперт Кардиакос: "добаюкивание" может научить расслабляться при хроническом стрессе

Тренд на "добаюкивание" снова становится популярным в Сети. По словам экспертов, он помогает снизить тревожность и отчасти проработать связанные с родителями травмы. Однако в определенных случаях метод может усугубить патологическое состояние. Подробнее – в материале Москвы 24.

Вернуться в детство

В Сети набирает популярность тренд на "добаюкивание", когда взрослого помещают в импровизированную колыбель-кокон и начинают покачивать, воссоздавая сцену мать-ребенок. По словам тех, кто проводит такие сеансы, подобная терапия позволяет избавиться от тревожности, а также наполниться чувством безопасности, которого могло не хватать в детстве.

"Никогда люди, выросшие с мамой, не поймут боль тех, кого она бросила. Тех, кто не чувствовал объятий, ласки, поглаживаний перед сном. Этот дефицит с нами на всю жизнь. Мне сейчас 37, я сама давно мама, но сейчас сижу и рыдаю", – поделилась одна из пользователей.

Однако семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что как доказательный метод практика пока не установилась и воспринимается скорее как модный телесно-эмоциональный подход.

"Задача "добаюкивания" – создать безопасность, принятие, заботу. Это похоже на бизнес-тренинги, где доверие в коллективе проверяют падением: когда кто-то специально падает и его ловят – так возникает ощущение поддержки", – объяснила Кардиакос.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Особая потребность в таком тренде появляется есть у тех, кто вырос либо с эмоционально холодными, дистантными родителями, либо с отсутствующими (физически или эмоционально незаинтересованными). Этим детям очень не хватало объятий и прикосновений, они росли с ощущением пустоты. В практике "добаюкивания" можно получить то, чего не было, чтобы снизить тревожность и повысить уровень базовой безопасности. Практики помогают соприкоснуться с "изъянными" чувствами, особенно если это делают специалисты и объясняют причинно-следственные связи явлений.

С научной точки зрения логика строится следующим образом: человек долго живет в хроническом напряжении, ему не хватает опыта, как можно расслабиться. Например, перестать все время быть собранным, дать себе возможность поплакать, оказаться слабым, проявить детские стороны, указала специалист.

Другая сторона медали

Однако не каждый может быть готов к "добаюкиванию". Это касается тех, кто не готов вступать в быстрый телесный контакт, предупредила Анастасия Кардиакос.

Кому-то в целом неприятно, когда до него дотрагиваются, и соответствующая реакция станет блокировать те плюсы, которые можно получить в подобной практике, отметила эксперт.

В свою очередь, психолог Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 отметила, что метод может привести и к другим негативным последствиям, например, увести пациента в состояние детства, жертвенности, инфантильности и даже нанести новую травму.





Ангелина Сурина психолог Многим взрослым не хватает уверенности в себе, потому что в свое время рядом не было уверенных родителей. Поэтому пациенты добирают необходимое в психотерапии, чтобы вырасти морально. Но вырасти – значит, не быть инфантильным перед проблемой, не впадать в состояние беспомощности перед жизненными задачами, целями и мечтами.

Поэтому справиться с проблемами возможно только благодаря опытному психологу, который поможет не застрять в негативных проявлениях, а наоборот – прожить и добрать ту родительскую заботу, которой не хватало, добавила эксперт.

Однако Сурина предостерегла от популяризации именно такого метода терапии. По ее мнению, человек должен подходить к решению внутренних проблем комплексно. Возможно, даже менять специалистов, чтобы найти своего психолога и свой метод, который работает индивидуально.