26 мая, 19:16

Общество
Эксперт Кардиакос: "добаюкивание" может научить расслабляться при хроническом стрессе

Прокачать боль? Помогает ли "добаюкивание" справиться с детскими травмами

Тренд на "добаюкивание" снова становится популярным в Сети. По словам экспертов, он помогает снизить тревожность и отчасти проработать связанные с родителями травмы. Однако в определенных случаях метод может усугубить патологическое состояние. Подробнее – в материале Москвы 24.

Вернуться в детство

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/baturina_psycholog; dishistudio; unison_meditation

В Сети набирает популярность тренд на "добаюкивание", когда взрослого помещают в импровизированную колыбель-кокон и начинают покачивать, воссоздавая сцену мать-ребенок. По словам тех, кто проводит такие сеансы, подобная терапия позволяет избавиться от тревожности, а также наполниться чувством безопасности, которого могло не хватать в детстве. 

"Никогда люди, выросшие с мамой, не поймут боль тех, кого она бросила. Тех, кто не чувствовал объятий, ласки, поглаживаний перед сном. Этот дефицит с нами на всю жизнь. Мне сейчас 37, я сама давно мама, но сейчас сижу и рыдаю", – поделилась одна из пользователей. 

Однако семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что как доказательный метод практика пока не установилась и воспринимается скорее как модный телесно-эмоциональный подход.

"Задача "добаюкивания" – создать безопасность, принятие, заботу. Это похоже на бизнес-тренинги, где доверие в коллективе проверяют падением: когда кто-то специально падает и его ловят – так возникает ощущение поддержки", – объяснила Кардиакос.

Особая потребность в таком тренде появляется есть у тех, кто вырос либо с эмоционально холодными, дистантными родителями, либо с отсутствующими (физически или эмоционально незаинтересованными). Этим детям очень не хватало объятий и прикосновений, они росли с ощущением пустоты. В практике "добаюкивания" можно получить то, чего не было, чтобы снизить тревожность и повысить уровень базовой безопасности. Практики помогают соприкоснуться с "изъянными" чувствами, особенно если это делают специалисты и объясняют причинно-следственные связи явлений.
Анастасия Кардиакос
семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог

С научной точки зрения логика строится следующим образом: человек долго живет в хроническом напряжении, ему не хватает опыта, как можно расслабиться. Например, перестать все время быть собранным, дать себе возможность поплакать, оказаться слабым, проявить детские стороны, указала специалист. 

Другая сторона медали

Фото: 123RF.com/gpointstudio

Однако не каждый может быть готов к "добаюкиванию". Это касается тех, кто не готов вступать в быстрый телесный контакт, предупредила Анастасия Кардиакос.

Кому-то в целом неприятно, когда до него дотрагиваются, и соответствующая реакция станет блокировать те плюсы, которые можно получить в подобной практике, отметила эксперт.

В свою очередь, психолог Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 отметила, что метод может привести и к другим негативным последствиям, например, увести пациента в состояние детства, жертвенности, инфантильности и даже нанести новую травму.

Многим взрослым не хватает уверенности в себе, потому что в свое время рядом не было уверенных родителей. Поэтому пациенты добирают необходимое в психотерапии, чтобы вырасти морально. Но вырасти – значит, не быть инфантильным перед проблемой, не впадать в состояние беспомощности перед жизненными задачами, целями и мечтами.
Ангелина Сурина
психолог

Поэтому справиться с проблемами возможно только благодаря опытному психологу, который поможет не застрять в негативных проявлениях, а наоборот – прожить и добрать ту родительскую заботу, которой не хватало, добавила эксперт.

Однако Сурина предостерегла от популяризации именно такого метода терапии. По ее мнению, человек должен подходить к решению внутренних проблем комплексно. Возможно, даже менять специалистов, чтобы найти своего психолога и свой метод, который работает индивидуально.

Старкина Маргарита

обществоистории

