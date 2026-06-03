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Британский кабмин, пытаясь с помощью инцидента с БПЛА в Румынии отвлечь внимание мирового сообщества от украинских ударов по Старобельску и Енакиеву, фактически поддерживает террористические методы украинского лидера Владимира Зеленского. Комментарий посла РФ в Лондоне Андрея Келина после дискуссии в Форин-офисе размещен на сайте дипмиссии.

Послу озвучили ряд претензий. В частности, были высказаны домыслы по поводу падения в Румынии дрона. Однако он опроверг все обвинения британской стороны, разъяснив позицию РФ по этому вопросу.

Келин заявил, что теперь целью русофобского витка стало отвлечение внимания мирового сообщества от преступлений киевского режима. В качестве примера он привел атаку Вооруженных сил Украины на общежитие в Старобельске и на рейсовый автобус в Енакиеве.

"Акцентировал, что Лондон, будучи одним из основных спонсоров Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы", – добавил посол.

Он также попросил со всей серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом уничтожения военно-промышленных объектов в Киеве. Келин призвал британцев вывезти из города дипломатический персонал и иностранных граждан.

ВСУ 22 мая атаковали общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) с помощью 16 беспилотников. В результате погиб 21 человек, еще 45 людям понадобилась медпомощь.

В свою очередь, атака украинских БПЛА на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Енакиеве произошла 3 июня. По последним данным, погибли 8 человек, еще 11 пострадали. После двух атак было возбуждено дело о теракте.

