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30 июля, 10:22

Транспорт

Новые нормы работы и отдыха водителей вступят в силу в России с 1 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса.

Согласно документу, продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. При этом допускается суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью увеличения этого периода до трех месяцев.

Длительность рабочей смены при суммированном учете рабочего времени для водителей не должна превышать 10 часов. Для некоторых категорий допускается увеличение до 12 часов.

К ним относятся таксисты, инкассаторы, водители медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, а также сотрудники организаций связи, теле- и радиоканалов. Кроме того, 12-часовая смена разрешена тем, кто обслуживает руководителей организаций, работает вахтовым методом или управляет маршрутными автобусами в городском и пригородном сообщении.

С согласия водителя смену можно разделить на части.

Если смена длится более 4 часов, водителю обязаны предоставить перерыв от 30 минут до 2 часов. При смене более 8 часов возможны два перерыва. В рабочее время также включаются специальные перерывы для отдыха от управления автомобилем и работы, не связанной с вождением.

Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов. Допускается его сокращение до 24 часов, но разницу необходимо компенсировать в течение следующих трех недель.

Новые требования распространяются на профессиональных водителей, водителей-индивидуальных предпринимателей, а также на юридических лиц и ИП, являющихся работодателями водителей. Исключение составляют перевозки для органов власти, международные автомобильные перевозки, поездки на территории предприятий, легковые автомобили ведомственной охраны, пожарные и аварийно-спасательные машины, скорая помощь и некоторые специальные службы.

Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее МВД предложило изменить административный регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Инициатива исключает необходимость предоставления медицинской справки на бумажном носителе.

С 1 марта 2027 года все медзаключения будут предоставляться в электронной форме. Проект также учитывает изменения в правила проведения экзаменов, которые вступили в силу 12 мая.

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