Захарова назвала цинизмом поездку журналиста BBC на ПМЭФ вместо Старобельска

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекорпорации BBC Стива Розенберга, который отказался посещать место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как "хоть плюй в глаза – все божья роса", – сказала дипломат на сессии ПМЭФ, передает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что у журналиста нет совести, и добавила, что не меньшим цинизмом будет подходить к нему и общаться как ни в чем не бывало. Она публично спросила у Розенберга, почему тот отказался ехать на место теракта.

"Задайте вопрос Стиву Розенбергу, почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было. У меня, например, есть вопрос", – сказала представитель ведомства.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) подверглись обстрелу 22 мая. Украинские силы выпустили по колледжу 16 БПЛА.

В момент удара ВСУ в общежитии находились 89 человек. Из них 45 человек обратились за медпомощью, они получили ранения различной степени тяжести. Еще 21 ребенок погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Старобельск посетила делегация Международного комитета Красного Креста (МККК). Она получила доступ ко всем деталям произошедшего, в том числе пообщалась с пострадавшими студентами. Ожидается, что организация отразит выводы в докладах.