Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 22:09

Политика

Глава ГУР МО Украины привлечен в качестве обвиняемого по делу об ударе по Старобельску

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Обвиняемыми по делу об ударе по Старобельску стали начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на совещании с Владимиром Путиным.

Вместе с ними в список вошел командир 114-й отдельной бригады украинских беспилотных сил. Всех их привлекли в качестве обвиняемых 27 мая.

Гуцан также добавил, что к сегодняшнему дню были завершены процедуры судебно-медицинских экспертиз в отношении погибших.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уточнил, что первые двое были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. В настоящее время работа по сбору доказательств преступлений киевского режима продолжается.

По его словам, в ходе расследования правоохранителям удалось установить, что запуск БПЛА по Старобельскому колледжу был произведен военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ "Птицы Мадьяра" под руководством Андрея Клименко с территории Харьковской области.

Вместе с тем Бастрыкин добавил, что в целом при ударах по России ВСУ используют как свои, так и иностранные беспилотники. Наиболее часто используемые БПЛА оказались "Лютый", "Бобер", "Чеклун", "Чайка", "Спис", "Барс" и "Фламинго", которые производятся на Украине.

"В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" – Швейцария, "Стикер" – Австралия и иных разведывательных БПЛА иностранного производства", – указал председатель СК.

Также Бастрыкин отметил, что на местах падения и взрывов дронов, где СК проводил следственные действия, были обнаружены комплектующие, произведенные в странах НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и странах Прибалтики.

Об ударе по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) стало известно 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще свыше 60 получили ранения. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
политикапроисшествиярегионы

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика