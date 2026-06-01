Глава ГУР МО Украины привлечен в качестве обвиняемого по делу об ударе по Старобельску

Обвиняемыми по делу об ударе по Старобельску стали начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на совещании с Владимиром Путиным.

Вместе с ними в список вошел командир 114-й отдельной бригады украинских беспилотных сил. Всех их привлекли в качестве обвиняемых 27 мая.

Гуцан также добавил, что к сегодняшнему дню были завершены процедуры судебно-медицинских экспертиз в отношении погибших.

В свою очередь, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уточнил, что первые двое были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. В настоящее время работа по сбору доказательств преступлений киевского режима продолжается.

По его словам, в ходе расследования правоохранителям удалось установить, что запуск БПЛА по Старобельскому колледжу был произведен военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ "Птицы Мадьяра" под руководством Андрея Клименко с территории Харьковской области.

Вместе с тем Бастрыкин добавил, что в целом при ударах по России ВСУ используют как свои, так и иностранные беспилотники. Наиболее часто используемые БПЛА оказались "Лютый", "Бобер", "Чеклун", "Чайка", "Спис", "Барс" и "Фламинго", которые производятся на Украине.

"В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" – Швейцария, "Стикер" – Австралия и иных разведывательных БПЛА иностранного производства", – указал председатель СК.

Также Бастрыкин отметил, что на местах падения и взрывов дронов, где СК проводил следственные действия, были обнаружены комплектующие, произведенные в странах НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и странах Прибалтики.

Об ударе по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) стало известно 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще свыше 60 получили ранения. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.