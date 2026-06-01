Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к Python

Роскомнадзор опроверг ограничение к каталогу программного обеспечения Python Package Index (PyPI). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в настоящее время не фиксируются проблемы с доступом к этому ресурсу.

О том, что пользователи столкнулись с трудностями при попытке получить доступ к PyPI, ранее сообщали порталы detector404.ru и Сбой.рф. Согласно их данным, сайт не загружался, а приложение не открывалось. Больше всего жалоб пришлось с 14:00 до 18:00 по московскому времени. Всего за сутки обращения поступили от 10 тысяч человек.

В свою очередь, издание "Код Дурова" уточняло, что проблемы продолжаются уже второй день. Утверждалось, что соединение с pypi.org прерывается на этапе TLS (протокол шифрования, который защищает передачу данных между клиентом и сервером). Подобную ошибку также фиксировали при сбоях DeepSeek.

Немногим ранее технический сбой произошел в работе мессенджера МАХ. Суммарное количество жалоб достигало порядка 460. Сообщения приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Тюменской области. Чаще всего пользователи сообщали о неполадках с оповещениями (35%). Еще 23% жаловались на сбой мобильного приложения, а 16% – на сбой в работе десктоп-версии. В настоящее время мессенджер работает в штатном режиме.