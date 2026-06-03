Россиянки с тяжелой формой рака молочной железы получат доступ к инновационной терапии

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Компания "Петровакс фарм" анонсировала запуск программы, которая обеспечит доступ к инновационной терапии – препарату "Камрелизумаб" – для пациенток с тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

Данный медикамент изготавливается в России в полном цикле и уже используется для лечения рака носоглотки, пищевода и легких. Ожидается, что в августе будет одобрено его применение в предоперационной терапии ТНРМЖ.

"Однако от регистрации до реальной доступности инновационных онкопрепаратов в России проходят годы. Поэтому "Петровакс фарм" открывает доступ к этому препарату российским пациенткам с ТНРМЖ до момента широкого внедрения терапии в систему государственного финансирования", – отметили в компании.

Лекарство будет выдаваться по назначению специалистов с учетом решения врачебной комиссии, уточнили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день для российских пациенток с ТНРМЖ выбор лекарственных методов лечения до операции ограничен – единственными доступными опциями являются химиотерапия и хирургическое вмешательство.

"Камрелизумаб" уже входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также в практические рекомендации RUSSCO для лечения рака пищевода, носоглотки и легких.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания показали ее эффективность и безопасность.

Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии. При этом первую из них – персонифицированную пептидную терапевтическую онковакцину "Онкопепт" – уже начали применять.

