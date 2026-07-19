Школьники из России взяли 6 наград на Международной олимпиаде по математике

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Российские школьники получили две серебряные и четыре золотые медали на Международной олимпиаде по математике, которая прошла в Шанхае. Об этом сообщили организаторы в комментарии ТАСС.

Золотые награды завоевали Андрей Шишко и Дмитрий Гришко из Москвы, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга, Арина Прокудина из Челябинской области. Серебро досталось Максиму Большакову из Татарстана и Александр Скворцов из Санкт-Петербурга.

Сборную России возглавляет Кирилл Сухов – руководитель ресурсного центра "Центр развития математического образования" при Президентском физико-математическом лицее № 239 Санкт-Петербурга.

Ранее школьник Иван Пругло из Москвы завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии. До этого он занимал первое место в Азиатской физической олимпиаде.